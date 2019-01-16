Россияне могут отказаться от части платежей за услуги ЖКХ

Глава Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что у хозяев квартир есть возможность отказаться от некоторых платежей за жилищно-коммунальные услуги — в частности, от платы за воду и электроэнергию, пишет «Российская газета».

Она уточнила, что существуют услуги, за которые россияне имеют право не платить в особых случаях.

«Можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать», — объяснила Разворотнева.

Аналогичная ситуация с платой за водоотведение и индивидуальное потребление электроэнергии: если хозяин квартиры уведомит управляющую компанию о том, что он проживает по другому адресу, то он будет освобождён от уплаты. При этом, как отметила Разворотнева, существуют услуги, за которые платить придётся в любом случае — даже если хозяин квартиры никогда не проживал в доме. К ним относятся отопление и коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды.