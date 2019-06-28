Россияне больше не смогут содержать в своих квартирах опасных зверей

Список животных, запрещённых к содержанию на территории России, утвердил Дмитрий Медведев.

В пятницу, 28 июня, документы были опубликованы на сайте правительства.

В список вошли животные, представляющие опасность для их владельца, — хищники и ядовитые звери. А также животные, естественная среда обитания которых отличается от условий содержания их в неволе. Этот аспект важен, поскольку значительно влияет на состояние здоровья питомца и может привести к его гибели.

Так, например, в список животных, которых россиянам не получится завести у себя дома уже с 1 января 2020 года, вошли крокодилы, тигры, волки, леопарды и ягуары. Под запрет попали некоторые виды кобр, скорпионов и пауков. Не получится поселить в своей квартире кого-то из китообразных и некоторые виды приматов.

Помимо запретов, в списке есть и возможные исключения.

«Постановлением № 819 устанавливаются особые случаи, при которых допускается содержание и использование животных, запрещённых к содержанию. При этом о каждом таком случае должен быть уведомлен территориальный орган Росприроднадзора», — говорится на сайте кабмина.

На содержание «запрещённых» животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах данный запрет распространяться не будет. Животные, приобретённые до 1 января 2020 года, остаются на содержании у владельца.