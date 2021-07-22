Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметку о браке

Правительство РФ изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России. Отметка о браке теперь будет вноситься в документ по желанию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, по желанию владельца документа можно поставить штампы о детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.

Обязательными остаются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учёта, а также о воинской обязанности.