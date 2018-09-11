Россиянам могут запретить брать кредиты, выплата за которые превысит 50% дохода семьи

Россиянам могут запретить брать кредиты, на погашение которых нужно будет тратить больше 50% семейного месячного дохода, пишут «Известия».

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, комитет готовит соответствующие правки в законодательство. Как заявил Аксаков, банки и микрофинансовые организации должны будут отказывать в выдаче кредита при невыполнении данного условия. Разработку корректировок законов «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях» планируют завершить осенью.

По словам Аксакова, цифра в 50% обусловлена мировой практикой. Согласно исследованию Банка России, максимальная долговая ставка в Литве — 40% семейного бюджета, в Канаде — 42%, но только для ипотечных кредитов. В Израиле показатель долговой нагрузки на жилищный кредит составляет максимум 50%. Авторы закона поясняют, что инициатива направлена на защиту граждан.

В пресс-службе Центробанка заявили, что самостоятельно разрабатывают механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки, но уровень нагрузки не обозначили.