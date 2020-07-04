Россиянам могут предложить вкладывать деньги в строительство дорожной инфраструктуры. Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. По его словам соответствующий вопрос обсуждался на координационном совете, в частности речь шла об инфраструктурных облигациях.

«Вполне возможно, это реальный механизм для большинства наших транспортных компаний, транспортных строителей. Также нам бы хотелось попробовать использовать те механизмы, которые сейчас Минстрой в жилищном строительстве применяет. Это — привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов», — цитирует Дитриха ТАСС. В настоящее время прорабатываются различные механизмы инвестирования в строительство транспортной инфраструктуры. Их предварительные варианты Минтранс представит в июле.

Согласно механизму Минстроя, один из основных способов рыночного привлечения средств массовых инвесторов — выпуск ипотечных облигаций. Это выданные ипотечные кредиты, которые банки «упаковывают» в ценные бумаги и продают инвесторам.