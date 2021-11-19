Россиян с двумя и более детьми освободят от подоходного налога с продажи жилья

Доходы россиян с двумя и более детьми, которые продали жильё для покупки нового в целях улучшения жилищных условий, освободят от НДФЛ. Соответствующий закон 18 ноября приняла Госдума.

«Законом освобождаются от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий», — говорится в сообщении на сайте парламента.

Для получения такой льготы детей в семье должно быть двое или более (причём получить её могут как родители, так и дети из таких семей, но с рядом условий). Новое жильё должно быть приобретено в том же году, когда продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года, кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 млн рублей и быть больше кадастровой стоимости приобретаемого взамен жилья. На момент продажи жилья ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретённого.

Ранее отмену НДФЛ с продажи жилья для покупки нового поручил обеспечить для семей с детьми Владимир Путин.