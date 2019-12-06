Россиян могут обязать регистрироваться по паспорту, чтобы комментировать новости

Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков предложил ввести в России обязательную регистрацию по паспорту для тех, кто пишет комментарии к новостям на сайтах онлайн-изданий, со ссылкой на обращение Зыкова к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову пишет RT.

По мнению Владимира Зыкова, комментарии являются источником недостоверной информации, которую распространяют пользователи под придуманными именами.

«Для того чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг», — сообщается в тексте обращения.

По словам Зыкова, зачастую комментарии, которые оставляют анонимные пользователи на сайтах СМИ, приводят к распространению фейковой или даже запрещённой в России информации, при этом сами комментаторы не несут за это никакой ответственности, поэтому штрафы и наказания за размещение недостоверной информации могут грозить только самим изданиям.

Ранее, в марте, депутаты Госдумы приняли закон о блокировке фейковых новостей, по которому Роскомнадзор может блокировать сайты, распространяющие ложные сведения. Также ранее в Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию в интернете по паспорту. Однако в Кремле назвали эту инициативу попыткой цензуры.