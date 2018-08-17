Россиян хотят перевести на новые сим-карты для выполнения «закона Яровой»

Сим-карты иностранного производства могут угрожать безопасности россиян, считают в Минкомсвязи и предлагают внедрить на сетях связи отечественные системы криптографической защиты, которые потребуют перехода на новые сим-карты. О новых идеях Минкомсвязи пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа министерства.

Проект был направлен на регистрацию в Минюст 3 августа, но 15 августа был возвращён для доработки, следует из базы consultant.ru. Минэкономики дало положительное заключение, но при этом предложило доработать проект. В обсуждении также участвовали МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком».

В документе говорится, что операторы должны проводить идентификацию абонентов с использованием шифрования, которое одобрила ФСБ.

Требования в проекте приказа Минкомсвязи превращают сим-карты в сертифицированные средства защиты информации, а в этом случае выдавать их абонентам нужно по особой процедуре. Выполнить эти требования невозможно, сказали «Коммерсанту» участники рынка.

«Пока мы видим ряд сложностей, в частности необходимость замены сим-карт как средств криптозащиты через каждые 15 месяцев, что повлечёт неудобства для абонентов», — сообщили в МТС.

В данный момент российские операторы покупают сим-карты у двух иностранных производителей. Те устанавливают на устройства свою криптографическую защиту. Соответственно, нет уверенности в том, что производители по запросу зарубежных спецслужб не передадут им ключи от этих систем, пояснил собеседник «Коммерсанта» в одном из операторов связи.

«Минкомсвязь предлагает устанавливать на сим-карты, закупленные за рубежом, и на сетевое оборудование операторов отечественные средства криптографической защиты, что обеспечит большую безопасность. Но таких рабочих систем пока нет на рынке», — рассказал источник.

«Вымпелком» оценил траты рыка на выполнение инициативы Минкомсвязи в 5 миллиардов рублей. В отзыве Минэкономразвития указана сумма больше 83 миллиардов.

По данным «Коммерсанта», Минкомсвязи не планирует проводить единовременную замену всех сим-карт, требования приказа распространятся лишь на новые. Всего в России в данный момент используют около 260 миллионов сим-карт.