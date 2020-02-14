Россиян хотят обязать менять паспорт при достижении 60 лет

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву предложение обязать россиян менять паспорт при достижении 60 лет, пишет News.ru.

В обращении говорится, что такая мера необходима из-за роста продолжительности жизни и изменения пенсионного законодательства. Кроме того, автор инициативы уверен, что облик человека в 45 лет (нынешний возраст выдачи бессрочного паспорта) и в момент выхода на пенсию значительно меняется. Гражданин становится не похожим на собственную фотографию в паспорте, сделанную 20 лет назад.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский говорит, что эта инициатива не принесёт пользы — по его мнению, подобная мера увеличит бюрократическую нагрузку и дополнительные расходы для граждан.