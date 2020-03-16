Россия закроет границу с Белоруссией

Правительство России решило закрыть для передвижения людей границу с Белоруссией, сообщил ТАСС премьер-министр Михаил Мишустин.

У России есть наземные границы с 14 странами, из-за коронавируса пересечение почти всех границ ограничено — оставались открыты только Азербайджан, Беларусь и Финляндия. Беларусь же, кроме России, граничит с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной — все эти страны свои границы уже закрыли.

По последним данным, число заражённых коронавирусом COVID-19 в мире превысило 169 тысяч человек в 146 странах. Погибли 6,5 тысячи человек, вылечились 77 тысяч. В России подтверждены 63 случая коронавирусной инфекции.