Россия заблокировала встречу Совбеза ООН по правам человека в Сирии

Россия заблокировала встречу Совета Безопасности ООН, посвящённую вопросам соблюдения прав человека в Сирии, пишет Reuters. Заседание было инициировано Францией.

«Наш совет должен располагать всей необходимой информацией для понимания какого-либо кризиса, в том числе данными о правах человека. И особенно это касается Сирии», — заявил представитель Франции в ООН Франсуа Делатр.

За проведение встречи, помимо Франции, выступили Великобритания, США, Швеция, Польша, Кувейт и Перу. Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар и Эфиопия воздержались.

«Мы не видим никаких оснований для этого заседания, поскольку права человека — не предмет повестки дня Совбеза», — отметил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Китай, Боливия и Казахстан проголосовали вместе с Россией за отказ от проведения заседания.

В начале марта Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию ситуации с правами человека в Сирии. По подсчётам ООН, за две недели проведения операции сил режима Башара Асада в Сирии против повстанцев и боевиков там погибли более 600 человек. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что резолюция ООН «не имеет ничего общего с реальной заботой о правах человека в Сирии или о гуманитарных нуждах населения».