Россия вышла из экспертной группы по международной лунной программе

Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли пишет РИА Новости.

По словам собеседника, инициатива исходила от российской стороны, а решение было принято после её многократных заявлений о недостаточной роли в проекте.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — сказал источник.

США планируют построить на орбите Луны станцию Gateway. В 2017 году «Роскосмос» и NASA заключили соглашение о совместных работах, однако позднее генеральный директор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что Москва не может позволить себе участвовать в Gateway, так как ей отвели недостаточно большую роль, а сам проект он назвал «американоцентричным».

России доверили изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос; основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. Рогозин заявил о готовности участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия, как Международная космическая станция.

В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что последний раз участвовали в профильной встрече в июне 2020 года — это был организованный NASA многосторонний онлайн-брифинг с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта Gateway.