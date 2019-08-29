Россия выплатит более 54 млн евро долга по взносам в Совет Европы

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выплатить долг Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017–2018 годы. Его сумма составляет €54,6 млн. Соответствующий документ 29 августа был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России, о погашении в 2019 году за счёт средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017–2018 годы в размере €54,6 млн», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, из указанной суммы €44,8 млн направляется по линии Министерства иностранных дел России, €5 млн — в пенсионный резервный фонд Совета Европы, ещё порядка €1,2 млн поступят в чрезвычайный бюджет.

Тем же документом Медведев дал поручение МИДу России проинформировать Совет Европы о принятом решении, а Минфину — обеспечить поступление средств.