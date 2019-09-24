Россия выделит 5 млн долларов группе ООН по профилактике неинфекционных заболеваний

Правительство Российской Федерации предоставит дополнительно $5 млн Межучрежденческой целевой группе ООН по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в течение следующих пяти лет, заявила «Интерфаксу» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Оценивая значительный вклад деятельности Межучрежденческой целевой группы ООН, Российская Федерация приняла решение предоставить дополнительно $5 млн в течение следующих пяти лет для развития достигнутых успехов», — заявила она на мероприятии по неинфекционным заболеваниям на 74-й сессии ГА ООН.

Скворцова уточнила, что ключевыми целями следующего этапа работы Межучрежденческой целевой группы станет «помощь ещё большему числу стран и разработка для них комплектов инвестиционных решений и рекомендаций по их реализации в сфере НИЗ (неинфекционных заболеваний), включая охрану психического здоровья».

Ранее Скворцова на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН заявила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась почти на восемь лет.