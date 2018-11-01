Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний Украины

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины, пишут «Ведомости».

В частности, в список попали Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, сын Петра Порошенко Алексей, Андрей Парубий, Юрий Луценко.

Ранее, 22 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. Указ главы государства не содержал конкретных санкций и перечня лиц, в отношении которых они вводятся. Правительству было поручено составить список физических и юридических лиц, в отношении которых эти санкции будут применены.

Медведев заявлял, что санкции коснутся только тех компаний и граждан Украины, что «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству». По мнению премьера, для России все санкции — это «не вопрос жизни и смерти».

«Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие», — говорил он.

Украина ввела санкции против нескольких десятков россиян из-за присоединения Крыма ещё в апреле 2014 года, с того момента украинский санкционный список неоднократно расширялся. По состоянию на май этого года, в этот список были включены 1748 физических и 756 юридических лиц России.