Россия ввела ответные меры на новые санкции Украины

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва приняла ответные меры на действие кабмина Украины, который расширил список запрещённых для импорта российских товаров, пишет РИА Новости.

«Мы вынуждены свои интересы защищать. Я подписал постановление правительства на эту тему», — пояснил он.

В соответствии с подписанным документом, Россия запрещает ввоз продукции машиностроения с Украины. Кроме того, с 1 июня Москва будет поставлять Киеву уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.

На прошлой неделе Украина расширила санкции против России: в список запрещённых для ввоза на территорию страны товаров попали банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и другая продукция.