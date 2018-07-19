Россия введёт ответные санкции в отношении Украины

Российское правительство разрабатывает ответные ограничительные меры против нескольких сотен физических и юридических лиц на Украине, со ссылкой на источники в правительстве пишет «Коммерсантъ».

В работе над списком принимают участие Минфин, Минэкономики и Минпромторг, к 1 августа они должны подготовить предложения по «импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».

По словам собеседников издания, санкции могут ввести в отношении отдельных украинских бизнесменов, политиков и госслужащих. Их активы в России могут быть заблокированы.

Источник газеты пояснил, что этот шаг является ответом Москвы на аналогичные шаги со стороны Украины: в мае Киев решил ввести ограничительные меры в отношении юридических и физических лиц, «связанных с российской политикой в отношении Украины», а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.