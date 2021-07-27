Россия впервые за 25 лет выиграла золото в плавании на Олимпиаде (ВИДЕО)

Россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на 100 м на спине на Олимпиаде в Токио, это первое золото России в плавании на Олимпийских играх с 1996 года, сообщает «Матч ТВ».

Рылов выиграл золотую медаль, преодолев дистанцию с новым рекордом Европы — 51,98 секунды.

Серебряную медаль завоевал ещё один россиянин — Климент Колесников, он уступил Рылову 0,02 секунды. Третьим к финишу пришёл действующий обладатель мирового и олимпийского рекордов (51,85) американец Райан Мерфи, уступивший Рылову 0,58 секунды.

Последний раз сборная России выигрывала золото в плавании на Олимпиаде 1996 года в Атланте. Тогда российские пловцы Александр Попов и Денис Панкратов завоевали четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Рылов принёс России пятую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Кроме того, в четвёртый день Олимпиады россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов стали серебряными призёрами в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. В финале они уступили представителям Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэй со счётом 14:16. Таким образом, помимо пяти золотых, в активе российской команды на Играх в Токио семь серебряных и три бронзовые медали.