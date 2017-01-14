Россия упала на 26-е место рейтинга стран с инновационной экономикой

Россия потеряла 14 позиций в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index, упав с 12-го места на 26-е. С рейтингом ознакомился Republic. Падение России оказалось наибольшим среди всех попавших в список стран. Авторы связали это с последствиями падения цен на нефть и западными санкциями.

Возглавила рейтинг Южная Корея, которая занимает первое место в списке уже третий год подряд. Второе место досталось Швеции, третье – Германии. В десятку стран с наиболее инновационной экономикой также вошли Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

Великобритания заняла 17-ю позицию, Китай – 21-ю. Среди стран бывшего Советского Союза лучшие показатели у Литвы (32-е место) и Эстонии (33-е).

Bloomberg Innovation Index рассчитывается на основе семи показателей: затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, продуктивность, концентрация высокотехнологичных компаний, распространённость высшего образования, добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов и количество исследователей.

Агентство новостей «Между строк»