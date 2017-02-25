Россия снимет запрет на импорт молдавских вин

Большая часть из обследованных специалистами Роспотребнадзора винодельческих предприятий Молдавии сможет возобновить поставки продукции в Россию после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации, заявила РИА Новости глава надзорного ведомства Анна Попова.

В середине февраля Роспотребнадзор сообщал, что эксперты ведомства посетят винодельческие предприятия Молдавии, которые поставляют или планируют поставлять в РФ алкогольную продукцию.

«Из Молдавии вернулись специалисты Роспотребнадзора. Преимущественное количество предприятий из 13 обследованных смогут поставлять свою продукцию на российский рынок после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации», – заявила Попова.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном заявил, что количество предприятий Молдавии, которые имеют право поставлять продукты на российский рынок, скорее всего, будет увеличиваться.

В сентябре 2013 года Роспотребнадзор ввёл эмбарго на молдавскую винодельческую продукцию из-за претензий к качеству вина. Запрет не распространялся лишь на алкогольную продукцию из Гагаузии и Приднестровья. До 2006 года молдавские вина занимали свыше 60% рынка России. К 2013 году Молдавии удалось восстановить всего 10-12% доли своей продукции на рынке РФ.

Агентство новостей «Между строк»

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