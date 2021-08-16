Россия снимет ограничения на полёты в Чехию, Доминикану и Южную Корею

Россия с 27 августа снимает ограничения на чартерное и регулярное авиасообщение с Доминиканской Республикой, Южной Кореей и Чехией, а также увеличивает число рейсов в Египет, Венгрию и на Кипр, пишет «Интерфакс».

Авиасообщение с Южной Кореей, Доминиканской Республикой и Чехией уже было возобновлено, однако количество рейсов в эти страны было ограничено.

В Венгрию из Москвы будет совершаться семь рейсов в неделю, а также по одному рейсу из Сочи, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары и подмосковного Жуковского. На египетские курорты число рейсов увеличится с пяти до 15 в неделю из Москвы. В кипрский Пафос увеличивается количество рейсов из Москвы с трёх до семи, в Ларнаку — с четырёх до семи. Из других международных аэропортов, откуда открыто авиасообщение с Кипром, в Пафос и Ларнаку будет летать по четыре самолёта вместо двух.

Кроме того, увеличивается число рейсов в Киргизию и Таджикистан и возобновляются международные полёты из аэропорта Сургута. До 2 сентября продлеваются ограничения на авиасообщение с Танзанией.

Ранее Венгрия разрешила въезд привитым от коронавируса россиянам и возобновила выдачу туристических виз.