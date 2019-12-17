Россия расширила санкции против Украины

Правительство России расширило перечень товаров, ввоз которых запрещён в страну из Украины, и перечень лиц, на которых распространяются санкции, пишет «Коммерсантъ».

Под запрет ввоза попали кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, изделия медицинского назначения, также санкции распространяются на радиаторы и котлы центрального отопления. Кроме того, на территорию России из Украины нельзя ввозить макулатуру и другие бумажные отходы.

Уточняется, что под санкции также попали девять человек, два украинца были исключены из санкционного списка. Всего в перечень входит около 570 человек.

В начале года Минэкономразвития оценило ущерб от введённых против России санкций и торговых ограничений в 2018 году в 6,3 миллиарда долларов. На санкции Евросоюза из этой суммы приходится 2,42 миллиарда долларов, на санкции США — 1,17 миллиарда долларов, на Украину — 775 миллионов долларов. Кроме санкций, ведомство учло антидемпинговые пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные ограничения. ЕС ввёл 25 ограничительных мер, Украина — 22, Индия — 16, США — 9. Всего на конец 2018 года в отношении России действовали 159 ограничений со стороны 62 стран.