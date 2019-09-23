Россия приняла Парижское соглашение об изменении климата

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 23 сентября подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения об изменении климата.

«Для нашей страны участие в этом процессе важно. Угроза изменения климата — это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. Ну и самое главное, это угроза безопасности людей, которые у нас живут в условиях мерзлоты, а также повышение количества стихийных бедствий», — цитирует ТАСС заявление главы кабмина.

По словам Медведева, остановить глобальные изменения климата возможно только сообща. А одной из важнейших задач на сегодняшний день является учёт экологических требований в развитии российской экономики.

При этом в опубликованном на сайте правительства постановлении отдельно отмечается, что соглашение по климату не должно использоваться для создания барьеров для устойчивого социально-экономического развития принявших его государств.

«Это новые технологии, новые проектные решения, развитие новых отраслей бизнеса, которых у нас не так много, — то, что связано с так называемой низкоуглеродной экономикой, зелёной экономикой. Это всё важно и полезно, но требует довольно значительных инвестиций», — резюмировал Медведев.

Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года, в нём участвуют 186 стран. Соглашение призвано регулировать меры по снижению углекислого газа в атмосфере начиная с 2020 года. Каждая страна сама определяет свой вклад в этот процесс и должна каждые пять лет проверять, как идёт работа по реализации целей соглашения.