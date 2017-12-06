Россия потеряла на неэффективных госзакупках почти 600 миллиардов рублей за три года

Потери государства из-за неэффективных закупок составили за три года 557 миллиардов рублей, со ссылкой на данные исследования «Национальный рейтинг прозрачности закупок» пишут «Ведомости». Подчёркивается, что сумма сопоставима с расходами федерального бюджета на образование и здравоохранение.

Самые прозрачные закупки, согласно рейтингу, у Роспечати, фельдъегерской службы, Роскомнадзора и Минобороны, их авторы исследования считают «гарантированно прозрачными». Самыми неэффективными названы закупки Росавтодора, Росрыболовства и Роснедр.

Авторы исследования отмечают, что в первом полугодии 2017 года благодаря увеличению доли торгов в форме электронных аукционов потери от неэффективных закупок снизились почти на треть — со 180 миллиардов до 120 миллиардов рублей.

Потерями авторы исследования «Национальный рейтинг прозрачности закупок» считают упущенную выгоду, которую государство могло бы получить, если бы закупки прошли в более конкурентной среде. Для подсчётов они брали все закупки с одним участником либо те, где были отклонены заявки всех участников, кроме одного, и сравнивали со снижением цены на закупках с конкуренцией.