Россия поможет Кубе модернизировать военную технику в кредит на 38 млн евро

Россия и Куба заключили контракты на модернизацию кубинской военной промышленности, которые будут оплачиваться за счёт выделенного Кубе кредита на 38 млн евро, сообщил «Интерфаксу» замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

«Все контракты подписаны. Полностью, на 38 миллионов всё оформлено. В рамках той техники, которую мы ранее поставили, мы её модернизируем, оказываем содействие по передаче компетенций, полномочий, чтобы они сами могли ремонтировать, модернизировать и создавать более совершенные образцы», — сказал Пунчук.

По словам главы ФСВТС Дмитрия Шугаева, выделенные средства планируется направить на «оказание технического содействия кубинской стороне». В то же время «Коммерсантъ» сообщал, что на эти деньги Куба планирует закупить у России военную технику, в частности вертолёты.

Замглавы ФСВТС сообщил, что заключённые с кубинской стороной контракты не предусматривают поставку техники.

«Это не поставочные контракты, а именно передача технологий и модернизация кубинской военной промышленности», — отметил Пунчук.

Ранее, в апреле, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял журналистам, что Россия выполняет контрактные обязательства с Кубой. На вопрос, планирует ли Россия поставлять Кубе системы ПВО или комплексы береговой охраны, Михеев тогда ответил, что «этот вопрос пока не актуализирован».