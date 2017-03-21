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21 Мар 2017 14:58 | Метки: Новости

Россия погасит последний внешний долг СССР

Россия выплатит Боснии и Герцеговине более $125 млн в счёт непогашенного долга по обязательствам бывшего Советского Союза. Об этом рассказал замминистра финансов России Сергей Сторчак, передаёт «Интерфакс».

«Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчётам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей Югославией», – пояснил Сторчак.

По словам заместителя министра финансов, средства переведут в течение 45 дней. Он добавил, что Босния и Герцеговина оставалась последним кредитором бывшего СССР, которому так и не заплатили. Долги перед Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией погасили в период 2011-2016 годов, отметил Сторчак.

Распад Югославии начался в 1991 году. В результате страна разделилась на шесть независимых государств. Распад сопровождался серией межнациональных конфликтов. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

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