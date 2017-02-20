Россия отказалась приравнивать блогера Навального к СМИ

Россия не считает, что блогер Алексей Навальный имел в суде право на те же гарантии свободы слова, которые существуют для СМИ. Об этом говорится в ответе представителя России в ЕСПЧ Георгия Матюшкина, которого цитируют «Ведомости».

Навальный подал жалобу в ЕСПЧ, так как считает, что российский суд нарушил его право на свободу выражения мнения. Поводом стал иск предпринимателя Владлена Степанова, поданный в 2011 году после поста Навального, в котором тот цитировал расследование Hermitage Capital о причастности предпринимателя к хищениям через налоговую инспекцию.

По словам Георгия Матюшкина, распространение на Навального «гарантий для прессы недопустимо», поскольку он является частным лицом, и поэтому российский суд обоснованно отказался в разбирательствах принимать ссылки Навального на предыдущие публикации о Степанове в СМИ.

Так Матюшкин ответил на запрос ЕСПЧ о том, оценил ли российский судья различие между блогером и издателем, и мог ли Навальный представлять доказательства на процессе.

Адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий Навального в ЕСПЧ, напомнил, что в отношении блогеров в России действуют двойные стандарты. С 2014 года популярные блогеры, в том числе Навальный, обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре. В законе прописана норма, по которой они должны «соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок распространения массовой информации».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ведомости»