Россия обжаловала решение гаагского арбитража о компенсациях за присоединение Крыма

Россия отказалась признавать решение Постоянного третейского суда в Гааге о присуждении украинским инвесторам компенсации в размере $159 млн за потерю активов в Крыму, вынесенное в мае 2018 года, со ссылкой на Минюст РФ пишет РБК. Российская сторона считает, что у арбитража не было юрисдикции на рассмотрение иска.

Напомним, вынесенное Гаагским арбитражем в мае 2018 года решение стало первым по иску украинских компаний, потерявших свои активы после присоединения Крыма к России. Юрлица в основном связаны с Игорем Коломойским. Арбитры поддержали украинскую сторону, и теперь Россия должна заплатить $159 млн. Это решение создало судебную практику для других, гораздо более крупных подобных исков, в том числе претензий «Нафтогаза Украины» на $8 млрд.