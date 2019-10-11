Россия обыграла Шотландию в отборочном матче Евро-2020 (ВИДЕО)

Сборная России обыграла команду Шотландии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года, пишет «Интерфакс».

Встреча, проходившая в «Лужниках», завершилась со счётом 4:0. Дубль оформил Артём Дзюба, отличились также Магомед Оздоев и Александр Головин.

Благодаря этой победе российская команда набрала 18 очков и занимает второе место в группе I. Возглавляет группу команда Бельгии, у которой 21 балл. В следующем туре сборная России сыграет на выезде с командой Кипра, матч пройдёт 13 октября.