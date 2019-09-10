Россия обыграла Казахстан в отборочном матче Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла команду Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года, пишет «Интерфакс».

Встреча, проходившая в Калининграде, завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте забил Марио Фернандес.

Российская сборная одержала пятую победу, набрала 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I. Лидирует в группе Бельгия (18 очков), далее идут Россия (15 очков), Казахстан (7 очков), Кипр (7 очков), Шотландия (6 очков) и Сан-Марино (0 очков).

Следующий матч российская команда проведёт на своём поле 10 октября против Шотландии.