Россия объявила в международный розыск подозреваемого в шпионаже экс-сотрудника Кремля

Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого подозревают в шпионаже для США, объявлен в международный розыск как без вести пропавший. Об этом РИА «Новости» сообщили в МВД, не раскрывая подробностей дела.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США в 2017 году вывезли из России шпиона, работавшего в российском правительстве. По данным CNN, это было сделано из страха разоблачения сотрудника под прикрытием Дональдом Трампом.

Позже источник «Коммерсанта» сообщил, что речь идёт о бывшем главном советнике аппарата помощника президента по внешней политике Олеге Смоленкове.

По данным «Ведомостей», Смоленков «имел доступ к весьма чувствительной информации, включая информацию спецслужб». Также издание не исключает, что он мог получать секретные сведения из разговоров с коллегами.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Смоленков действительно работал в Кремле и был уволен несколько лет назад.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в середине июня 2017 года семья Смоленкова перестала выходить на связь, их родственники обратились в правоохранительные органы. 6 сентября 2017 года МВД возбудило уголовное дело по статье «убийство» и начали их розыск. Полиция установила, что Смоленков с женой и детьми уехал на отдых в Черногорию. Спустя несколько месяцев уголовное дело об убийстве было закрыто. По данным издания, лица, допустившие отъезд Смоленкова за рубеж, понесли дисциплинарное наказание.