Россия обошла Руанду и Испанию и впервые попала в топ-30 рейтинга Doing Business

Россия поднялась на три позиции и заняла 28-е место в ежегодном рейтинге лёгкости ведения бизнеса Doing Business, который опубликовал Всемирный банк. Владимир Путин поручил к 2024 году войти в двадцатку лучших.

Всего в рейтинге представлено 190 стран. На этот раз Россия обошла Руанду и Испанию. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются Новая Зеландия и Сингапур. США переместились с восьмого на шестое место, отмечает РБК.

Россия улучшила положение по доступу к электросетям, перейдя на пять позиций, и по получению разрешения на строительство, уйдя с 48-го на 26-е место.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рейтинг не является полным отражением инвестиционного климата.

«Он только демонстрирует, насколько стандартные процедуры, связанные с регистрацией компаний, налогообложением, прохождением таможни и рядом других, легче или тяжелее по сравнению с другими странами. И здесь механизм, который мы создали и который эффективно работает, — механизм трансформации делового климата позволяет продвигаться шаг за шагом вперёд», — цитирует министра «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин поручал к 2018 году обеспечить выход России на 20-е место рейтинга. В апреле 2019 года президент дал повторное поручение, теперь Россия должна попасть в топ-20 рейтинга к 2024 году.