Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

В декабре Россия стала крупнейшим в мире производителем нефти, обойдя по этому показателю Саудовскую Аравию, со ссылкой на данные Совместной инициативы по нефтяной статистике (JODI) сообщает Bloomberg.

В течение декабря в России добывалось 10,49 млн баррелей в день, что на 29 тысяч баррелей меньше, чем в ноябре. Добыча в Саудовской Аравии, по данным JODI, сократилась до 10,46 млн баррелей в день с 10,72 млн баррелей.

США в декабре были третьими по объёму добываемых углеводородов – 8,8 млн баррелей в день против 8,9 млн в ноябре.

Из-за сокращения добычи цены на нефть марки Brent поднялись примерно на 20 процентов с конца ноября.

Bloomberg напоминает, что Россия обошла Саудовскую Аравию по количеству добытой нефти впервые с марта 2016 года.

В середине января министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил о минимальном за два года уровне нефтедобычи в королевстве. Суточная добыча, по его словам, упала ниже 10 млн баррелей, последний раз на таком уровне она находилась в феврале 2015 года.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Газета.ру»