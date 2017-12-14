Россия не выполнила больше половины рекомендаций ОБСЕ по выборам

Россия не выполнила более половины рекомендаций по организации выборов, которые дало Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, со ссылкой на экспертов движения «Голос» пишут «Ведомости».

«Голос» отмечает, что по большей части Россия выполнила рекомендации, которые касаются технической стороны проведения выборов. В частности, были введены прозрачные ящики для бюллетеней, электронные комплексы обработки бюллетеней, установление точного числа бланков для голосования, которые используются для выборов на дому, и введение административной и уголовной ответственности за фальсификацию итогов выборов.

Эксперты проанализировали отчёты БДИПЧ и пришли к выводу, что Россия выполнила полностью лишь 15 рекомендаций, или около 12,4% от общего числа. Большинство (65 рекомендаций, или 53,7%) Россия проигнорировала, а 41 рекомендацию (33,9%) выполнила частично.

При этом Россия игнорировала ряд важных рекомендаций ОБСЕ, а по части вопросов произошло ухудшение. В частности, из законодательства исключили норму, позволяющую общественным организациям отправлять на выборы своих наблюдателей. БДИПЧ также рекомендовала России принять меры по повышению непредвзятости избиркомов при регистрации кандидатов, однако выполнить это не удалось, как и принять избирательный кодекс.

В числе рекомендаций, которые Россия выполнила, как минимум две вызвали у экспертов «Голоса» опасения: отмена графы «против всех» и введение голосования по почте. Последнюю меру пока не применяют, однако если она начнёт работать, то окажется «страшной для прозрачности избирательного процесса», считают в «Голосе».

Ближайшие выборы в России назначены на март 2018 года, россиянам предстоит выбрать президента страны. Об участии в выборах уже объявил действующий глава государства Владимир Путин, а также оппозиционер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак и другие.