Россия направит 21,2 млн долларов в систему школьного питания в Таджикистане

Россия выделит 21,2 млн долларов для развития системы школьного питания в Таджикистане, 11,2 млн из этой суммы будет направлено для реализации соответствующего проекта Всемирной продовольственной программы ООН, со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Душанбе пишет «Интерфакс».

В заявлении подчёркивается, что средства пойдут на ремонт и переоснащение столовых, программы повышения квалификации сотрудников таджикских школ, а также проведение информационной кампании по продвижению здорового питания. Кроме того, Россия дополнительно предоставит 10 млн долларов на закупку в 2020–2021 годах российских продовольственных товаров для нужд школьников Таджикистана.

«Уже шесть лет Россия совместно с ВПП поддерживает усилия правительства Республики Таджикистан по созданию эффективной и самодостаточной национальной системы школьного питания», — заявил посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

По его словам, это один из крупнейших российских проектов в республике, суммарный бюджет которого вплотную приблизился к 80 млн долларов.