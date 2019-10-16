Россия и Литва договорились об обмене осуждёнными шпионами

Россия и Литва договорились произвести обмен лицами, осуждёнными за шпионаж, отбывающими заключение в обеих странах. Об этом 16 октября сообщила Балтийская служба новостей.

«Литва передаст России осуждённого два года назад гражданина РФ Николая Филипченко, Россия — литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осуждённых в 2016 году», — сообщил источник издания.

Он также добавил, что в обмен включены осуждённый в России гражданин Норвегии и один россиянин.

Согласно данным литовских СМИ, Вильнюс принял решение об обмене на прошлой неделе, а переговоры между странами длились не менее года.

Как пишет ТАСС, гражданин России Филипченко, якобы являвшийся сотрудником ФСБ, в 2017 году был приговорён к 10 годам заключения по обвинению в шпионаже. Обвинение утверждало, что Филипченко занимался вербовкой служащих департамента охраны руководства Литвы с целью установки спецоборудования для слежки за первыми лицами страны.

Капитан третьего ранга запаса Евгений Матайтис, имеющий двойное гражданство — РФ и Литвы, в 2009 году был завербован оперативными службами Минобороны Литвы и согласился добывать информацию о вооружённых силах РФ. Свою деятельность он осуществлял на протяжении шести лет. Российский суд приговорил его к 13 годам заключения.

Гражданин Литвы Аристидас Тамошайтис был осуждён на 12 лет за шпионаж. В мае 2015 года он был пойман с поличным при получении от российского гражданина документов с секретной информацией.