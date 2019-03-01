Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле

Совет безопасности ООН не поддержал российский проект резолюции по Венесуэле — документ не набрал необходимого количества голосов, за него проголосовали только четыре страны, пишет «Интерфакс».

В подготовленном Россией документе говорилось, что кризис в Венесуэле должны решить сами граждане страны. Попытки внешнего вмешательства и угрозы применения силы против страны в резолюции называются недопустимыми. Кроме того, в нём отмечается, что передача гуманитарной помощи Венесуэле должна напрямую согласовываться с Каракасом.

Ранее Россия и Китай применили право вето во время голосования по американскому проекту резолюции, в котором содержался призыв к проведению свободных и честных президентских выборов в Венесуэле, а генсек ООН Антониу Гутерриш должен был помочь в их организации. Американская сторона также предлагала обеспечить беспрепятственную поставку в страну гумпомощи.