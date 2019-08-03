Россия и Белоруссия готовятся подписать документы об отмене роуминга

Москва и Минск готовы подписать дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России уже в начале сентября.

«Практически мы договорились по программе мер, остался один вопрос, требующий уточнения формулировок. Договорились, что это уточнение формулировок не будет влиять на все остальные мероприятия по программе. Речь идёт о том, что мы должны снизить ставки интерконнекта, снизить ставки взаиморасчётов межопераций в роуминге и одновременно с этим снизить ставки конечные для абонентов до такого уровня, чтобы они были соразмерны с уровнем тарифов в домашнем регионе», — рассказал ТАСС замруководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин.

Ранее Валентина Матвиенко выступила за отмену роуминга на территории Союзного государства и предложила проработать данный вопрос министрам связи России и Белоруссии. Однако у них не получалось прийти к консенсусу — Россия предлагала отменить плату за входящие звонки при нахождении абонентов на территории другой страны, а Минск настаивал на снижении стоимости тарифов. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решён уже к 15 сентября.