Россия будет продавать газ в недружественные страны за рубли

Президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

С 1 апреля для приобретения российского газа нужно открыть рублёвые счета в уполномоченном банке «Газпромбанк», с которых будет вестись оплата газа. При этом если не будут производиться платежи, то это будет считаться неисполнением обязательств со стороны покупателей.

«Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счёт типа “К” в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя осуществляет продажу иностранной валюты на организованных торгах, проводимых публичным акционерным обществом “Московская Биржа ММВБ — РТС”, зачисляет вырученные средства в рублях на специальный рублёвый счёт типа “К” этого иностранного покупателя и производит перевод зачисленных средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублёвый счёт», — говорится в указе президента.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков, у такой схемы оплаты природного газа для России есть преимущество. До сегодняшнего дня на счёт российского экспортёра в Европе переводили средства в евро и долларах, что считалось зачислением платежа по контракту. Далее экспортёр уже мог направлять валюту в отечественный банк или оставить её на внешних счетах.