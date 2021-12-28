Россия будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Россия будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в нашей стране есть несколько городов мирового уровня, готовых принять международные соревнования. Такое мнение политик высказал на брифинге в координационном центре правительства РФ, сообщает ТАСС.

«Надо обязательно подаваться на Игры 2036 года, всей страной выбрать достойного кандидата. Попрошу Минспорт и ОКР организовать работу по выбору возможных городов, и будем ждать решения МОК о старте заявочной кампании», — сказал Чернышенко.

Условия для проведения Олимпиады, по мнению Чернышенко, есть в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани и Владивостоке.

Россия принимала летние Олимпийские игры в 1980 году в Москве. В 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада.