Россия безвозмездно поставит в Никарагуа 250 автобусов

Курганский автобусный завод изготавливает для Никарагуа 250 автобусов, заказ в рамках безвозмездной технической помощи республике оплачивает Минпромторг; распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Определить ООО "КАВЗ" единственным исполнителем осуществляемой Минпромторгом России в 2021 году закупки 250 автобусов КАВЗ-4238-61 в Республику Никарагуа», — говорится в правительственном документе.

Сумма закупки составляет 1,3 млрд рублей. Заказ на автобусы должен быть выполнен к 31 декабря 2021 года. При этом в документации отмечается, что автобусы КАВЗ-4238-61 будут безвозмездно поставлены в Никарагуа при условии закупки страной 300 автобусов ПАЗ, которые производятся на Павловском автомобильном заводе (также входит в «Группу ГАЗ").

КАВЗ уже поставлял в Никарагуа свою продукцию. В 2011 году курганские автобусы стали основным пассажирским транспортом в столице Никарагуа Манагуа, десять лет назад в эту страну было поставлено 250 машин.