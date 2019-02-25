Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику на 9 млн долларов

Таджикистан на безвозмездной основе получил от России военную продукцию стоимостью более $9 млн (603 млн рублей), со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России пишет «Интерфакс».

«Поставленное на сумму более 9 млн долларов США (603 млн рублей) имущество включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны (ПВО) Таджикистана», — сообщает Минобороны.

По заявлению министерства, «поставленное вооружение повысит оборонный потенциал таджикистанских вооружённых сил и будет способствовать защите воздушного пространства Таджикистана от любых проявлений террористической опасности». В ведомстве отметили, что передача военной продукции рассматривается российскими властями как «ключевой инструмент повышения боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе и российский вклад в укрепление таджикской границы».