Россельхознадзор выявил нарушения условий содержания животных в нижнетагильском цирке 

28 февраля специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку в Нижнетагильском государственном цирке. Проверка проводилась в рамках федерального государственного контроля в области обращения с животными. Как оказалось, температура и влажность воздуха в помещениях, где содержатся животные, не соответствовали нормам.

«Так, например, в конюшне температура воздуха составляла 19° С, а влажность — 31%, тогда как в зимнее время года в помещении, где содержатся лошади, температура должна поддерживаться на уровне 4-10°С, а относительная влажность воздуха — на уровне 85%», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Также нарушения выявили в помещениях, где содержатся обезьяны. Там температура воздуха составила 25° С, а влажность воздуха была на уровне 11%. Нормой считается 20-24° С и не менее 40% влажности.

Организации выдали предписание с требованием устранить замечания Россельхознадзора в указанные сроки. Был составлен протокол по ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ (осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в цирках без лицензии, либо с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).