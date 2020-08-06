Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 36 тысяч тонн санкционных продуктов за пять лет

C августа 2015 года в России уничтожили 36,17 тысячи тонн продуктов, которые пытались ввезти в Россию вопреки продовольственному эмбарго, сообщается в отчёте Россельхознадзора. Из них 34,94 тысячи тонн — продукты растительного происхождения, 1,23 тысячи тонн — животного.

Продукцию растениеводства чаще всего привозили в Россию через страны Евразийского экономического союза, замаскировав под видом «товаров прикрытия» (кофе, пиломатериалы и оборудование).

В ведомстве отметили, что открытие временных контрольных ветеринарных пунктов позволило выявить «незаконные схемы поставок»: ложный транзит, ввоз продукции под видом «товаров прикрытия», реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.

Напомним, в августе 2014 года Россия ввела запрет на импорт продуктов из Евросоюза, США, Канады и ещё нескольких стран в ответ на санкции, которые запретили российским высокопоставленным чиновникам ездить в эти государства и иметь там финансовые активы. В июне РБК писал, что правительство России обсуждает возможность введения ответственности для транспортных компаний, которых заподозрят в перевозке санкционных продуктов.