Сегодня: Чт, 9 Февраля, 2017 | USD 59.02 руб. 0.98   EUR 63.03 руб. 0.97   | -21 °C
09 Фев 2017 14:20 | Метки: Новости

Россельхознадзор организует полный мониторинг мяса и молока из Белоруссии

Россельхознадзор намерен ввести полный контроль за перемещением белорусской молочной и мясной продукции по территории России с момента пересечения границы. Такие меры, как заявили в ведомстве, были приняты по просьбе Минска, пишет «Медуза». Уточняется, что продукция будет отслеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий» до момента попадания на прилавок.

«Отслеживание продукции Россельхознадзором позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах "Аргус" и "Меркурий"», — подчеркнули в ведомстве.

Для мониторинга в специальном разделе информационной системы «Аргус» будет организован учёт подконтрольных Госветнадзору товаров, поступающих из Белоруссии.

Ранее Белоруссия неоднократно отвергала претензии к качеству своей продукции. В Минске заявляли, что нарушение санитарных норм выявляли в фальсифицированных товарах, произведённых в России.

Россельхознадзор заявил, что в 2017 году сотрудники ведомства нашли нарушения санитарных норм в белорусской говядине, молоке и птице. При этом Россия обвинила Белоруссию во ввозе украинской говядины под видом белорусской.

В ответ на критику со стороны Россельхознадзора президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы ведомства Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству». 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Россельхознадзор организует полный мониторинг мяса и молока из Белоруссии

Рекомендуемые новости:

64x64
08.Фев.17 16:20 | Комментарии: 0

Суд отказался признать право собственности на неоплаченное сценическое оборудование за обманутым субподрядчиком реконструкции Нижнетагильского драмтеатра

64x64
06.Фев.17 14:35 | Комментарии: 0

Актёры Молодёжного театра готовятся к забастовке и просят аудиенции у мэра Нижнего Тагила

64x64
04.Фев.17 20:10 | Комментарии: 0

Как привокзальная площадь Нижнего Тагила стала катком

Лента новостей

Банк РПЦ подал к Альфа-банку иск на 10,6 млрд рублей Банк РПЦ подал к Альфа-банку иск на 10,6 млрд рублей
09.02.2017 | Комментарии: 0
Глава Центробанка намерена разрешить банкам делиться банковской тайной с правоохранителями Глава Центробанка намерена разрешить банкам делиться банковской тайной с правоохранителями
09.02.2017 | Комментарии: 0
ЕВРАЗ выделил в 2016 году более миллиарда рублей на улучшение экологических показателей на НТМК и КГОК ЕВРАЗ выделил в 2016 году более миллиарда рублей на улучшение экологических показателей на НТМК и КГОК
09.02.2017 | Комментарии: 0
Минюст разработал механизм получения пенсии по потере кормильца для детей-сирот Минюст разработал механизм получения пенсии по потере кормильца для детей-сирот
09.02.2017 | Комментарии: 0
Россельхознадзор организует полный мониторинг мяса и молока из Белоруссии Россельхознадзор организует полный мониторинг мяса и молока из Белоруссии
09.02.2017 | Комментарии: 0
Главк МВД возбудил уголовное дело о хищении 2 млрд рублей у «Газпром нефти» Главк МВД возбудил уголовное дело о хищении 2 млрд рублей у «Газпром нефти»
09.02.2017 | Комментарии: 0
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
09.02.2017 | Комментарии: 0
В Верхней Салде в «Газели» найден замёрзший ребёнок со спящими наркоманами из Нижнего Тагила В Верхней Салде в «Газели» найден замёрзший ребёнок со спящими наркоманами из Нижнего Тагила
09.02.2017 | Комментарии: 0
Нижний Тагил уже полгода обсуждает вонючую воду, а недавно в ней нашли каких-то червяков. Всё действительно так плохо? Нижний Тагил уже полгода обсуждает вонючую воду, а недавно в ней нашли каких-то червяков. Всё действительно так плохо?
09.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле сменился начальник центрального отдела полиции В Нижнем Тагиле сменился начальник центрального отдела полиции
09.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Топ-менеджера Татфондбанка арестовали по делу о хищении средств вкладчиков Топ-менеджера Татфондбанка арестовали по делу о хищении средств вкладчиков
09.02.2017 | Комментарии: 0
«Дождь» узнал имя следующего губернатора на вылет «Дождь» узнал имя следующего губернатора на вылет
09.02.2017 | Комментарии: 0
Замначальника ЦИБ ФСБ Дмитрий Правиков стал фигурантом дела о взятке Замначальника ЦИБ ФСБ Дмитрий Правиков стал фигурантом дела о взятке
09.02.2017 | Комментарии: 0
Транспортную схему Екатеринбурга всё-таки изменят 1 июля Транспортную схему Екатеринбурга всё-таки изменят 1 июля
09.02.2017 | Комментарии: 0
Владимир Кара-Мурза вышел из комы Владимир Кара-Мурза вышел из комы
09.02.2017 | Комментарии: 0
Навального приговорили к пяти годам условно по делу «Кировлеса» Навального приговорили к пяти годам условно по делу «Кировлеса»
08.02.2017 | Комментарии: 0
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
08.02.2017 | Комментарии: 0
Суд отказался признать право собственности на неоплаченное сценическое оборудование за обманутым субподрядчиком реконструкции Нижнетагильского драмтеатра Суд отказался признать право собственности на неоплаченное сценическое оборудование за обманутым субподрядчиком реконструкции Нижнетагильского драмтеатра
08.02.2017 | Комментарии: 0
Свердловские коммунисты планируют выдвинуть кандидатом в губернаторы банкира Алексея Парфёнова Свердловские коммунисты планируют выдвинуть кандидатом в губернаторы банкира Алексея Парфёнова
08.02.2017 | Комментарии: 0
В Верхней Салде новые обыски. Полиция и ФСБ заподозрили руководство города в «семейном коррупционном подряде» В Верхней Салде новые обыски. Полиция и ФСБ заподозрили руководство города в «семейном коррупционном подряде»
08.02.2017 | Комментарии: 0
«Уралвагонзавод» на IDEX 2017 покажет новое оружие «Уралвагонзавод» на IDEX 2017 покажет новое оружие
08.02.2017 | Комментарии: 0
Суд повторно признал Навального и Офицерова виновными по делу «Кировлеса» Суд повторно признал Навального и Офицерова виновными по делу «Кировлеса»
08.02.2017 | Комментарии: 0
На ремонт дороги Нижний Тагил – Серебрянка потратят 250 миллионов рублей из резервного фонда Свердловской области На ремонт дороги Нижний Тагил – Серебрянка потратят 250 миллионов рублей из резервного фонда Свердловской области
08.02.2017 | Комментарии: 0
РБК назвало имена заёмщиков, виновных в крахе банка РПЦ РБК назвало имена заёмщиков, виновных в крахе банка РПЦ
08.02.2017 | Комментарии: 0
В Нигерии пираты похитили семерых россиян и гражданина Украины В Нигерии пираты похитили семерых россиян и гражданина Украины
08.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости