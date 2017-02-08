Россельхознадзор организует полный мониторинг мяса и молока из Белоруссии

Россельхознадзор намерен ввести полный контроль за перемещением белорусской молочной и мясной продукции по территории России с момента пересечения границы. Такие меры, как заявили в ведомстве, были приняты по просьбе Минска, пишет «Медуза». Уточняется, что продукция будет отслеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий» до момента попадания на прилавок.

«Отслеживание продукции Россельхознадзором позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах "Аргус" и "Меркурий"», — подчеркнули в ведомстве.

Для мониторинга в специальном разделе информационной системы «Аргус» будет организован учёт подконтрольных Госветнадзору товаров, поступающих из Белоруссии.

Ранее Белоруссия неоднократно отвергала претензии к качеству своей продукции. В Минске заявляли, что нарушение санитарных норм выявляли в фальсифицированных товарах, произведённых в России.

Россельхознадзор заявил, что в 2017 году сотрудники ведомства нашли нарушения санитарных норм в белорусской говядине, молоке и птице. При этом Россия обвинила Белоруссию во ввозе украинской говядины под видом белорусской.

В ответ на критику со стороны Россельхознадзора президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы ведомства Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС