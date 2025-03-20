Росприроднадзор нашёл ряд нарушений у «Водоканала-НТ»

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора завершило внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Водоканал-НТ». Мероприятие проводилось с целью контроля выполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Инспекторы Росприроднадзора выявили ряд нарушений, в том числе:

В области атмосферного воздуха:

искажение информации об источниках выбросов в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год;

осуществление выбросов загрязняющих веществ не в соответствии с разрешительными документами на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В области использования и охраны водных объектов:

осуществление сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением разрешенных концентраций в реку Тагил;

осуществление сброса загрязняющих веществ в рреку Тагил в отсутствие нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты.

В области обращения с отходами производства и потребления:

представление некорректной информацию о передаче отхода на размещение в отчете ПЭК;

осуществление производственной деятельности в отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в отсутствие разработанного паспорта на отход.

По результатам проверки было выдано новое предписание об устранении нарушений. ООО «Водоканал-НТ» будет привлечено к административной ответственности за невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный экологический надзор, об устранении нарушений законодательства (по ч. 38 ст. 19.5 КоАП РФ).