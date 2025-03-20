Росприроднадзор нашёл ряд нарушений у «Водоканала-НТ»

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора завершило внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Водоканал-НТ». Мероприятие проводилось с целью контроля выполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений природоохранного законодательства.
Инспекторы Росприроднадзора выявили ряд нарушений, в том числе:
В области атмосферного воздуха:
- искажение информации об источниках выбросов в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год;
- осуществление выбросов загрязняющих веществ не в соответствии с разрешительными документами на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В области использования и охраны водных объектов:
- осуществление сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением разрешенных концентраций в реку Тагил;
- осуществление сброса загрязняющих веществ в рреку Тагил в отсутствие нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты.
В области обращения с отходами производства и потребления:
- представление некорректной информацию о передаче отхода на размещение в отчете ПЭК;
- осуществление производственной деятельности в отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в отсутствие разработанного паспорта на отход.
По результатам проверки было выдано новое предписание об устранении нарушений. ООО «Водоканал-НТ» будет привлечено к административной ответственности за невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный экологический надзор, об устранении нарушений законодательства (по ч. 38 ст. 19.5 КоАП РФ).