Роспотребнадзор запустил горячую линию по школьному питанию

Роспотребнадзор запустил горячую линию для ответов на вопросы об организации питания в общеобразовательных организациях, обратиться за помощью можно с 6 по 17 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Во всех субъектах Российской Федерации 6 сентября 2021 года стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях», — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в организации питания, родительском контроле за питанием детей в учреждениях, также по горячей линии разъяснят способы соблюдения принципов здорового питания.

Номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам России.