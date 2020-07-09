Роспотребнадзор запретил купаться в водоёмах Свердловской области

Управление Роспотребнадзора Свердловской области провело дополнительное обследование водоёмов региона, используемых жителями для купания, сообщается на сайте ведомства.

Согласно заключению специалистов, по состоянию на 9 июля купаться в регионе нельзя ни в одном водоёме, поскольку это может быть небезопасно для здоровья. Ранее санитарные врачи предварительно одобрили два водоёма для плаванья — озеро Щучье в Тавдинском городском округе и восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге. Оба объекта имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения, однако без регулярного санитарного контроля Роспотребнадзор не может поручиться за качество воды в водоёмах.

«Качество воды в районе западного, северного, южного и восточного берегов озера Шарташ не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" по показателю "окраска столбика 10 см". Вода озера Щучье соответствует требованиям СанПиН, однако регулярный лабораторный контроль собственником зоны рекреации не проводится, поэтому говорить о стабильности качества и безопасности воды в водоёме нельзя», — заявили в ведомстве.

В связи с этим свердловские санврачи подчёркивают, что на территории области отсутствуют организованные рекреации, в которых можно безопасно купаться.