Роспотребнадзор зафиксировал в Нижнем Тагиле «неприемлемый канцерогенный риск»

В Нижнем Тагиле и ещё семи городах России был зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск, со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году» пишет РИА Новости.

«Канцерогенные риски рассматриваются как недооценённые — по данным расчётов рассеивания, концентрации ряда канцерогенных примесей были в ряде случаев ниже инструментально измеряемых», — говорится в документе.

Помимо Нижнего Тагила, в список проблемных городов попали Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск, Липецк.

Ранее в Нижнем Тагиле были объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности — по данным Уралгидромета, погода препятствовала рассеиванию в городе вредных примесей в воздухе.