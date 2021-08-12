Роспотребнадзор Свердловской области забраковал четверть рыбной продукции

За первое полугодие 2021 года специалисты Роспотребнадзора Свердловской области проверили 7,7 тонны рыбной продукции и морепродуктов, из них забраковано 1,9 тонны (25%).

Причины — несоответствие требованиям нормативных документов, технических регламентов качества из-за нарушения правил маркировки, а также критериям фальсификации (масса нетто, масса нетто основного продукта, массовая доля глазури). Рыбная продукция была проверена на 110 объектах, нарушения установлены на 32 из них (29%).

Не соответствующая требованиям продукция изъята из оборота. В отношении нарушителей составлен 41 административный протокол на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Эксперты напоминают, что при выборе свежей рыбы стоит обращать внимание на её запах и внешний вид. Свежая рыба обычно не имеет рыбного запаха. Яркий рыбный аромат — повод усомниться в свежести продукта. Чешуя должна быть влажной, а не сухой и ломкой. Жабры должны быть красные. Если рыба начала портиться, жабры сразу темнеют и их уже ничем не замаскировать. Исключение составляют осетровые с жабрами красно-бордового оттенка. Если рыбу часто замораживали и размораживали, её жабры становятся серыми. Иногда жабры несвежей рыбы слипаются и покрываются слизью.